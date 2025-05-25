MOBILITAT
El dispositiu de trànsit pels Jocs dels Petits Estats afectarà diversos carrers d’Andorra la Vella
A partir de les 19.30 h del mateix dilluns, es limitarà la circulació en diversos carrers al voltant de l’Estadi Nacional
El comú d’Andorra la Vella ha establert un dispositiu especial de circulació amb motiu de l’acte inaugural dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, que tindrà lloc dilluns 26 de maig a les 21.30 h a l’Estadi Nacional. L’afluència prevista d’unes 5.000 persones i la mobilització de 23 autocars amb esportistes, així com la presència de comitives oficials, comportarà diverses restriccions de trànsit i l’habilitació de zones exclusives d’accés limitat.
A partir de les 19.30 h del mateix dilluns, es limitarà la circulació en diversos carrers al voltant de l’Estadi Nacional. En concret, quedaran tancats al trànsit els punts següents: la cruïlla del carrer Baixada del Molí amb l’avinguda Santa Coloma; el tram del carrer Prat de la Creu entre la rotonda de la font de Govern i l’Estadi Nacional; l’accés des de la rotonda de la Comella en direcció a l’Estadi; i el pont del Lycée i el carrer Prada Motxilla en sentit cap a l’Estadi Nacional. Només podran accedir-hi vehicles d’organització i veïns amb plaça d’estacionament al seu domicili.
Aquestes restriccions s’aixecaran de manera progressiva a partir de les 23.30, hora en què està prevista la finalització de la cerimònia inaugural.
El comú fa una crida a la col·laboració ciutadana i recomana evitar la zona de l’Estadi Nacional durant el vespre del dilluns, utilitzar rutes alternatives i seguir les indicacions dels agents de circulació i la senyalització instal·lada. Així mateix, es recorda que els residents amb estacionament als carrers afectats podran accedir-hi presentant la documentació corresponent.
Andorra la Vella acollirà a més a més de la inauguració, gran part de les competicions del Jocs: atletisme, bàsquet, ciclisme en ruta, gimnàstica rítmica, gimnàstica esportiva, tir, natació, natació artística, tennis i vòlei platja.