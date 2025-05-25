METEO
Avís groc per previsió de tempestes i vent durant avui
El servei de meteorologia va avisar ahir sobre el front que afectarà durant el dia d’avui el Principat que el va obligar a activar l’avís groc per tempestes.
L’avís va considerar-se necessari, “ja que les precipitacions previstes per aquesta tarda podran anar acompanyades d’activitat elèctrica. Així ho va informar el servei de meteorologia via les xarxes socials.
A més, també s’esperen vents per a aquesta jornada que podrien bufar amb ràfegues de fins a 50 km/h als fons de les valls i amb una velocitat de 70 km/h als cims del país.