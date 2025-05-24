SUCCESSOS
Un turista intenta agredir els policies perquè no volia marxar d’un hotel
L’individu es va atrinxerar a l’habitació d’un hotel del Pas després de negar-se a pagar
La policia va detenir dimarts passat un home de 57 anys, no resident al país, com a presumpte autor de delictes contra l’honor i contra la funció pública. L’individu es va atrinxerar a l’habitació d’un hotel del Pas de la Casa després de negar-se a pagar l’estada i abandonar l’establiment.
El personal de l’hotel va alertar les autoritats davant la negativa de l’hoste a saldar el deute i a desallotjar voluntàriament l’habitació. Davant d’aquesta situació, va ser necessària la intervenció d’una patrulla per procedir a desallotjar-lo. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, l’home va reaccionar de manera agressiva, proferint insults contra els policies i intentant agredir-los físicament, tal com va explicar el cos de seguretat.
Mòbil d'alta gamma
Un home de 76 anys va ser detingut dimecres al matí per robar un mòbil d’alta gamma en un centre comercial d’Andorra la Vella. Els fets van tenir lloc el mes de març passat i l’establiment va interposar una denúncia contra el lladre. A partir d’aquí, els agents de policia van iniciar una investigació, que va acabar amb l’arrest de l’home a Sant Julià de Lòria. Segons fonts policials, el preu del dispositiu, ja recuperat, supera els 1.100 euros. L’home està acusat d’un presumpte delicte contra el patrimoni.
Drogues i alcohol
En relació amb delictes contra la salut pública, la policia ha detingut aquesta setmana un home de 34 anys per tinença il·lícita de substàncies estupefaents. L’arrest es va produir després que els agents l’interceptessin amb 0,3 grams d’MDMA, una droga sintètica amb efectes estimulants.
Pel que fa als delictes relacionats amb la conducció sota els efectes de l’alcohol, el cos policial ha procedit a la detenció de tres conductors que van donar resultats positius en les proves d’alcoholèmia amb taxes d’1,05, 2,06 i 1,39 grams per litre de sang.