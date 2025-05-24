CENSURAR LA CENSURA
Protesta ciutadana a Escaldes per la cancel·lació de l’exposició
Artistes i veïns titllen la decisió de la cònsol major contrària als valors democràtics
Una quarantena de ciutadans i artistes es van mobilitzar ahir a la tarda davant l’Espai Caldes per protestar contra la cancel·lació de l’exposició La censura és la comissària d’aquesta exposició, arran de la censura de la portada del setmanari Charlie Hebdo.
Els assistents de la manifestació, organitzada a correcuita, van desplegar pancartes amb lemes com Rosa Gili, la nova comissària de la censura i van penjar missatges a l’entrada del recinte cultural, mostrant el seu rebuig.
“L’art no mata ningú. No és l’art qui fa mal, sinó el discurs de l’odi. L’art serveix per pensar”
Durant els minuts de silenci, els participants es van tapar els ulls amb cintes vermelles, en al·lusió al cartell original de l’exposició. “Trobo una llàstima que s’hagi censurat una obra com aquesta portada. És tot molt incomprensible. Sincerament, no entenc aquesta decisió”, va expressar l’Elga, una veïna d’Escaldes. “És ridícul que si fa deu anys, poc després de l’atemptat, ja es va exposar sense problemes, ara se censuri”.
“Aquesta censura és imperdonable. No ens poden prendre la llibertat d’expressió”
Joao de Melo, vocal del Partit Socialdemòcrata (PS), va declarar que assistia a la manifestació a títol personal i va criticar la censura com una mostra de por injustificada. “A parer meu, fins i tot és una falta de respecte cap a les persones que van morir a l’atemptat terrorista. Tinguem memòria, si us plau”, va apuntar De Melo. També durant la manifestació el conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis i membre de la majoria, David Pérez, va personar-se tot i no participar en l’asseguda.
“És una decisió d’última hora molt lamentable i una falta de respecte cap a la feina del comissariat”
“L’art no mata ningú. No és l’art qui fa mal, sinó el discurs de l’odi. L’art serveix per pensar. La cultura és imprescindible per ser lliures. Aquesta exposició ens hauria ajudat a qüestionar els discursos hegemònics dominants”, va indicar Yolanda Blanco. “Aquesta censura és imperdonable. Crec que està molt bé que la gent surti al carrer per fer-ho visible. No ens poden prendre la llibertat d’expressió”, va secundar Neus Molina, membre del col·lectiu artístic d’Andorra, els quals es van sumar a la “indignació col·lectiva”.
“És una falta de respecte a les víctimes de l’atemptat”
Eva Ariza, artista visual, va destacar la manca de respecte cap a la feina dels professionals implicats. “És una decisió d’última hora, que sentim com a improvisada, molt lamentable. No es fa un bon ús dels diners públics. I, a més, perquè és una falta de respecte cap a la feina del comissariat”, va assegurar. “L’art no se censura. Es defensa.”