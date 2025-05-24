CENSURA DE LA CENUSRA
Obren una petició a change.org perquè Gili rectifiqui i reobri l'exposició censurada
230 persones ja han aportat la seva firma
Una petició a Change.org demana a la cònsol d'Escaldes, Rosa Gili, que rectifiqui la seva decisió de censurar una obra del Museu de l'Art Prohibit. La petició, que ja porta 231 suports, apunta que "és decebedor, i greu, que la cònsol d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, hagi censurat una obra d’una exposició sobre obres censurades del Museu de l'Art Prohibit el mateix dia de la seva inauguració".
També recorden que l'obra, una portada de "Charlie Hebdo" publicada arran dels atemptats mortals que es van produir el gener de 2015, ja havia estat exposada dues vegades a Andorra fa deu anys.
Per aquest motiu, demanen "preservar el nostre dret a la llibertat d'expressió" i que la cònsol rectifiqui.