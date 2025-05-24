AFERS EXTERIORS
L’atenció consular registra més de 1.900 consultes telefòniques el 2024
El telèfon consular va gestionar trenta emergències de viatgers durant l’any passat
L’atenció consular del ministeri d’Afers Exteriors va suposar l’any passat la gestió de 1.900 consultes telefòniques. Així ho va explicar la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, al davant de la comissió legislativa de Política Exterior, en què va comparèixer per exposar l’informe d’acció exterior del 2024. També va manifestar que la inscripció de persones al registre de viatgers es va incrementar un 70% i que a través del telèfon consular es van gestionar 30 emergències.
Qüestionada per la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, sobre la possibilitat de signar un CDI amb el Marroc, Tor va destacar que el criteri que s’està seguint per prioritzar els convenis per evitar la dobles imposició són el de l’activitat econòmica existent amb aquell país; el del volum de residents i que siguin membres de la Unió Europea, ja que en aquests moments interessa tenir acords amb estats membres per una qüestió d’homologació, per això ara se n’estan negociant dos amb Alemanya i Àustria.
El govern no preveu negociar un CDI amb el Marroc
El que sí que vol Andorra és “reforçar les relacions” amb el Marroc, perquè pot ser “un soci important” tant pel dinamisme econòmic que viu com perquè és un país influent a l’Àfrica, segons va admetre Tor, que va manifestar que primer caldria fer aquest reforç i després iniciar les negociacions per a un CDI.