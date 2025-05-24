CENTRE PENITENCIARI
Els presos tindran una hora més per estar al pati a partir del 2 de juny
L’obertura s’ampliarà mitja hora al matí i mitja més a la tarda, fins a completar-ne sis
L’ampliació de les hores que els reclusos podran estar al pati del centre penitenciari es farà efectiva dilluns 2 de juny. Els presos tindran a partir de llavors sis hores per sortir a l’exterior –ara en tenen cinc– o bé per acudir a la biblioteca o al taller. La direcció del centre penitenciari de la Comella va mantenir ahir una reunió amb representants de dues de les tres organitzacions que representen el personal (Sindicat Penitenciari Andorrà i Sindicat de Personal Penitenciari, va faltar el d’Institucions Penitenciàries) per abordar l’organització de la mesura, que aquesta setmana ja s’havia tractat en una trobada liderada per la ministra d’Interior, Ester Molné. El que es va acordar és que els patis s’obrin mitja hora abans al matí (entre les 9.30 i les 12 hores) i mitja hora abans a la tarda (entre les 14.30 i les 18 hores).
Direcció i sindicats van abordar la millor fórmula per fer efectiu el canvi
Tot i que en la reunió celebrada dimecres passat els representants sindicals van mostrar-se favorables a la mesura –així ho van constatar fonts consultades–, ahir el que van assenyalar les dues entitats presents a la reunió és que ho havien traslladat als afiliats i que l’opinió generalitzada era de rebuig. El motiu, les complexitats extra d’organització de personal que suposa l’ampliació horària en un context de falta de recursos. També perquè fins ara a l’hivern els patis s’obrien quatre hores i, per tant, se’n guanyaran dues i a la tarda el problema és que es fa fosc d’hora i amb una menor visibilitat es pot veure compromesa la seguretat. L’opció de l’hora ampliada, però partida va ser la que es va acordar com més favorable en l’àmbit logístic tenint en compte, tal com van assenyalar des dels dos sindicats, que és una mesura que s’havia d’implantar tant sí com no, perquè la ministra ja els havia deixat clar que era necessària per complir amb les recomanacions d’institucions com el Comitè per a la prevenció de la tortura o el Raonador. Per reforçar la vigilància hi haurà dos guàrdies a la garita de control, amb la qual cosa s’han de reorganitzar funcions i disposar de més personal el cap de setmana. Tot plegat haurà d’estar enllestit per al dia 2. Els sindicats van indicar que s’ha treballat perquè l’impacte sigui el menor possible, però insisteixen que el que necessita la Comella és una reforma estructural. “L’ideal seria fer el canvi de dalt a baix i aplicar-ho”, van indicar des de l’SPP. “Aquesta presó s’ha quedat petita, desfasada”, van insistir des de l’SPA.
hi haurà dos agents penitenciaris a la garita de vigilància de l’exterior