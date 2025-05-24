SUCCESSOS

Detingut a Escaldes per provocar un accident i superar el límit d'alcoholèmia

Dos turismes han xocat i un dels conductors ha acabat a l'hospital

La cua formada a Escaldes per l'accident

La cua formada a Escaldes per l'accident

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

La policia ha informat d'un accident a Escaldes-Engordany, a l'avinguda del Pont de la Tosca entre dos turismes amb matrícula del Principat. L'ocupant d'un dels turismes, home resident de 22 anys, resulta ferit. Pel que fa al conductor de l’altre turisme, home resident de 48 anys, ha estat detingut per un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva en superar el límit permès d'alcoholèmia al volant, segons han confirmat fonts policials.

A causa de l'accident s'han produït cues a Escaldes.

tracking