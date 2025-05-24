SUCCESSOS
Detingut a Escaldes per provocar un accident i superar el límit d'alcoholèmia
Dos turismes han xocat i un dels conductors ha acabat a l'hospital
La policia ha informat d'un accident a Escaldes-Engordany, a l'avinguda del Pont de la Tosca entre dos turismes amb matrícula del Principat. L'ocupant d'un dels turismes, home resident de 22 anys, resulta ferit. Pel que fa al conductor de l’altre turisme, home resident de 48 anys, ha estat detingut per un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva en superar el límit permès d'alcoholèmia al volant, segons han confirmat fonts policials.
A causa de l'accident s'han produït cues a Escaldes.