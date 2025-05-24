JUSTÍCIA
Carlos Mur, imputat per la gestió de les residències a Madrid
El jutjat d’instrucció número 3 de Madrid ha citat a declarar com a investigats l’excap de salut mental Carlos Mur i Francisco Javier Martínez Peromingo, responsables dels protocols que van limitar l’accés de les persones grans que vivien a les residències al sistema hospitalari durant la pandèmia.
Han estat citats a declarar dilluns vinent. Ho faran cinc anys després que 7.291 persones morissin en residències madrilenyes sense ser traslladades als hospitals. La decisió judicial es produeix després de la reobertura d’una causa que havia estat arxivada gairebé tres anys abans.