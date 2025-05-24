CULTURA
Bonell confirma el compromís amb la difusió de la cultura en francès al Quebec
La ministra ha participat en la Conferència de ministres de cultura de la Francofonia
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, han participat aquesta setmana en la cinquena Conferència de ministres de Cultura de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) al Quebec, Canadà.
Aquestes jornades han centrat el debat en la importància de la preservació i el foment de la diversitat cultural en l’era digital, així com en la importància de treballar per a la visibilitat i el descobriment dels continguts culturals francòfons en les plataformes de difusió de contingut.
A través de diverses taules rodones, els representants polítics dels ministeris encarregats de la cultura dels 39 països i territoris francòfons participants han pogut debatre i aportar propostes sobre diverses qüestions com el reforç de les competències digitals dels actors culturals, la creació d’un espai digital francòfon compartit o l’impuls de polítiques públiques per afavorir la promoció dels artistes locals en l’àmbit de la francofonia. En aquest punt, Mònica Bonell ha destacat el suport del Ministeri, a través de subvencions culturals, a les traduccions al francès d’obres de la literatura andorrana i la inclusió d’artistes francòfons en la programació cultural nacional, entre altres mesures.
Les jornades de la Conferència han tingut per objectiu generar espais de diàleg per compartir propostes entre els diferents països que conformen l’OIF sobre diversos temes clau per a la promoció dels continguts culturals en aquest nou context de difusió.