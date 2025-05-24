EMPRESES
Auvinyà acollirà emprenedors digitals
La nova residència té per objectiu generar sinergies en clústers empresarials i universitaris
L’edifici d’Auvinyà, que va ser transformat per acollir una escola de guardes de seguretat privats, es convertirà en la seu del primer coliving d’Andorra per a emprenedors digitals. El projecte empresarial de Circles House La Serra vol estar connectat amb la societat civil i el teixit empresarial. “Hi haurà gent d’arreu del món, que serà el target principal d’aquesta casa”, explica la impulsora del projecte, Natàlia Juncosa, que vol que “Andorra pugui connectar-se” a través d’una comunitat de persones emprenedores, moltes de les quals provinents de Barcelona i que són obertes, curioses, nadiues digitals i compromeses amb el seu rendiment i benestar, i que puguin establir sinergies amb els clústers empresarials i amb la ciutat universitària de Sant Julià. Per garantir l’ambient emprenedor, es durà a terme un procés d’admissió en què se seleccionaran les persones que podran utilitzar les instal·lacions. “El recinte serà una zona per a emprenedors digitals i persones que vulguin estar connectades per fer coses noves, començar projectes, tenir sinergies amb gent que els pugui ajudar en el seu projecte”, va assenyalar Juncosa.
El coliving buscarà el contacte amb les universitats i amb el teixit empresarial i cultural, posant a la seva disposició sales per a l’organització d’esdeveniments. “Hem tingut contactes amb Andorra Recerca+Innovació, que està encantat amb nosaltres i buscarem sinergies, com ara col·laboracions en projectes”, comenta Juncosa, que afirma que volen donar-se a conèixer a tot el país. “Creiem que Andorra té molt potencial i ens dona un punt molt diferenciador amb Barcelona”, manifesta la interiorista i impulsora del coliving barceloní.
La nova comunitat vol implementar un model de vida saludable basat en tres eixos principals: l’alimentació per potenciar el rendiment humà mitjançant una alimentació healthy amb un restaurant, que dirigirà Fabián León, i que aportarà el concepte de la cuina, el menjar saludable i que estarà obert al públic. El segon eix serà l’esport, i els clients comptaran amb un gimnàs, un minispa, activitats dirigides, rutes esportives de muntanya i activitats que es duran a terme fora del centre per conèixer el país, fomentar la salut i els bons hàbits, i el tercer eix serà l’educació, amb una oferta educativa amb la finalitat de promoure l’esperit emprenedor. També vol fomentar les relacions entre les persones que es trobin hostatjades fomentant les sinergies de la convivència i la curiositat per aportar creativitat i noves idees.
L’edifici comptarà amb una superfície de 3.500 metres quadrats més 2,5 hectàrees de zones verdes. L’espai tindrà 80 habitacions dobles, de les quals 35 només estaran operatives a la tardor i la resta s’aniran acabant el pròxim any. Es preveu que la capacitat inicial sigui de 70 persones i que el 2027, any que finalitzaran les obres, s’arribi a les 160 places.
La inversió total serà de 2,7 milions d'euros i s'obrirà a l'octubre
La inversió total serà de 2,7 milions d’euros, dels quals els socis aportaran un milió, els inversors privats, 1,2 milions i 500.000 euros que provindran d’un crèdit demanat a una entitat bancària. Els socis volen invertir perquè el projecte creixi i es pugui consolidar en un futur.
El complex s’obrirà entre el setembre i octubre, i tot i l’obertura inicial les obres continuaran i es realitzaran dues fases més de construcció. La segona fase, que es durà a terme el 2026, servirà per completar la totalitat de les habitacions i es garantirà que els espais siguin operatius i habitables, i a la tercera fase, que es portaria a terme el 2027, es farà una millora de l’eficiència energètica, apostant per l’autosuficiència i l’ús d’energies renovables, i es finalitzaran els exteriors de l’edifici.