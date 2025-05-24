EMPRESA
Aposta per nous sistemes de pagament digitals al Principat
Andorra Digital i Mastercard exploren solucions més eficients
Andorra Digital, amb el suport de Mastercard, va organitzar una sessió de treball amb uns trenta representants dels àmbits públic, bancari i comercial, per analitzar la implantació de nous sistemes de pagament digitals a Andorra.
L’objectiu va ser explorar solucions que aportin eficiència, estalvi de costos i valor afegit per als usuaris finals i les empreses i institucions. Es van presentar dues propostes destacades: els pagaments cross-border, que agilitzen les transferències internacionals, i la solució Pay&Collect, orientada a facilitar els processos de cobrament i ingressos, especialment útil per a les administracions públiques.
L'estratègia és impulsar la col·laboració amb socis internacionals
Entre els participants hi havia el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell; la secretària d’Estat d’Afers Financers, Lorena Jordana; el director d’Andorra Digital, David Vicente, i el responsable de l’AID, David Peralta. També hi van assistir representants de l’AFA, l’ABA, entitats bancàries, Andorra Business, la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial Andorrana i l’Empresa Familiar Andorrana.
Amb les solucions s’obtindran dades del comportament de compra dels turistes, afavorint polítiques turístiques més eficients. La iniciativa s’emmarca en l’estratègia d’impulsar la digitalització i la col·laboració amb socis tecnològics internacionals com Mastercard.