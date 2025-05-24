CIBERSEGURETAT
Andorra Endavant ha reforçat el seu cercador d’IA
Andorra Endavant va anunciar, a través d’un comunicat, que va reforçar l’eina d’intel·ligència artificial impulsada, després que aquesta fos posada a prova. El grup parlamentari ho va agrair, “paradoxalment, a aquells que van intentar posar a prova el sistema”, ja que els va recordar que “el risc d’actes malintencionats existeix”.
La iniciativa pretén únicament informar gratuïtament
El grup va recordar que aquesta eina és una iniciativa amb l’únic objectiu d’“informar gratuïtament i servir el bé comú”. Segons s’indica a la nota, aquest episodi ha permès millorar el cercador “en només 24 hores”. Van destacar que, arran de l’incident, ara l’eina és “més sòlida, més eficient i més segura que mai”. Des d’Andorra Endavant confien a no haver de reviure una situació similar, tot i que, “si es dona el cas, estarem encara més preparats”.