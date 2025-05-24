ESDEVENIMENTS
Alma Experience debuta al país amb deu experts en creixement personal i benestar integral
L’Hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany ha acollit aquest dissabte la quarta edició de l’Alma Experience, la primera que se celebra a Andorra.
L’Hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany ha acollit aquest dissabte la quarta edició de l’Alma Experience, la primera que se celebra a Andorra. Es tracta d’una jornada impulsada per Cristina López, centrada en la transformació personal, que ha reunit un total de deu ponents de renom, tant a nivell nacional com internacional —la xifra més alta registrada fins ara— en un espai pensat per fomentar el benestar físic, emocional, mental i espiritual. “El meu objectiu és que els participants es qüestionin què poden millorar a la seva vida, què han de deixar de fer i si estan preparats per canviar” explicava López. “De fet, voler canviar implica renunciar a parts de nosaltres que no ens deixen avançar i això costa, ja que és un procés. Des d’aquí els acompanyem perquè facin aquest salt i alliberin allò que la seva ànima vol expressar” afegia, tot recordant que el projecte neix de la seva pròpia experiència de superació després d’un greu accident de trànsit.
Aquesta edició, de fet, es presenta com "molt més que un esdeveniment", ja que inclou xerrades, dinàmiques, sorpreses i moments de connexió profunda entre els assistents amb l’objectiu de generar una experiència transformadora i significativa. A més, compta amb un important component solidari, ja que la totalitat dels beneficis es destinarà a les colònies d’estiu de l’associació AINA. “Em va semblar una causa molt important, perquè des de petits —i també en l’edat adulta— ofereixen un espai on es treballen valors i principis. Em sembla una de les associacions més rellevants, perquè representa la base dels adults en què ens acabarem convertint” destacava l’organitzadora.
La jornada ha arrencat al matí amb la ponència inaugural de Cristina López, 'El viaje de regreso a ti', on ha compartit tècniques per resoldre malestars i ha reivindicat la necessitat de recuperar la coherència entre ment, cos i cor. A continuació, Tony Estruch ha captivat el públic amb 'Conoce tu Geniotipo', tot explorant el vincle entre el talent innat i la salut emocional.
Carles Martínez-Illescas ha presentat 'Juega a ser tú', una proposta per reconnectar amb l’autenticitat a través de l’acció conscient, mentre que la psicòloga Núria Roure ha ofert estratègies pràctiques per millorar la qualitat del son sense l’ús de fàrmacs, amb la seva ponència 'Por fin duermo y mi vida ha cambiado'.
La tarda ha continuat amb la intervenció d'Uri Pujol, que ha reflexionat sobre el poder del llenguatge amb 'Autenticidad, lenguaje y acción', i Jorge Muñoz, que ha parlat de lideratge personal des de l’autoconeixement i els valors interns. Per la seva banda, Fernando Riveira ha sorprès amb 'El mapa emocional de los pies', posant en valor la connexió entre el cos i les emocions a través de la cura dels peus. Finalment, la jornada ha culminat amb la intervenció de Sandra Salvadó, que amb '¿Sueños por cumplir? Conviértete en magia para vivirlos' ha animat els participants a recuperar els seus somnis i activar la seva energia creadora per viure amb propòsit.