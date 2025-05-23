EDUCACIÓ
Setze aprovats dels vint-i-cinc candidats a una plaça de mestre
S’han de cobrir vint llocs de feina, 11 de català i 9 de ciències socials
La segona convocatòria de l’edicte intern per consolidar places de professor de l’Escola andorrana s’està desenvolupant amb resultats notablement millors que la primera. El ministeri d’Educació ja ha fet públics els resultats de la prova professional escrita i 16 dels 25 candidats l’han superada. Setze aspirants als quals ja només els resta el psicotècnic (que serà en pocs dies) per guanyar-se la plaça de funcionari. Són vuit candidats aptes per a les onze places que s’han de cobrir de docent de català i vuit més de les nou que hi ha per a l’especialització de ciències socials. Encara quedaran vacants que seran objecte d’un nou edicte.
Aquesta nova convocatòria estava un altre cop oberta a interins amb almenys cinc anys d’experiència educativa. Una segona oportunitat després de l’elevat nombre de suspesos de la primera (només la van superar un 20% dels candidats); un resultat que va provocar molta polèmica i pel qual va ser qüestionat el ministeri d’Educació, ja que els aspirants eren eventuals amb una trajectòria àmplia i que són avaluats anyalment. En una resposta parlamentària, el titular de la cartera, Ladislau Baró, va atribuir a les situacions d’estrès els resultats.
El procés es va obrir per ocupar 26 places fixes de docent en el marc del pla per reduir personal interí del ministeri d’Educació. En la primera convocatòria es van atorgar sis d’aquestes places i per això queden 20 en joc. Les de català són per a l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma (una), la de segona ensenyança d’Encamp (dues), la formació professional (una) i per a formació andorrana (set). Les de ciències socials per a l’escola de segona ensenyança d’Encamp (tres), la d’Ordino (una) i formació andorrana (cinc).