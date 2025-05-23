PATRIMONI CULTURAL
S’obre el concurs pel pla director de la Roureda de la Margineda
El departament de Patrimoni Cultural convoca un concurs públic per adjudicar, a una empresa especialitzada, la redacció del pla director del jaciment de la Roureda de la Margineda. La zona arqueològica està declarada bé d’interès cultural i forma part de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la Unesco, sota el projecte Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra.
El pla establirà la metodologia d’intervenció del jaciment, definirà les estratègies de posada en valor i comunicació, i proposarà un model de gestió integral. Les propostes es poden presentar fins a l’11 de juliol a les 14 hores.