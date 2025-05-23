SOSTENIBILITAT
Renova exhaureix el pressupost i tanca la convocatòria del 2025
El programa Renova, impulsat pel Govern per fomentar la rehabilitació energètica i l’ús d’energies renovables, ha tornat a tenir una acollida massiva aquest any. Amb un pressupost de dos milions d’euros, la convocatòria va quedar tancada després d’assolir el límit econòmic en tan sols vuit setmanes des de l’obertura, a principi del mes d’abril.
Segons les dades facilitades, el programa va rebre un total de 180 sol·licituds, amb un import global associat de 2.150.293,81 euros. Aquesta xifra va superar la partida disponible, fet que va motivar l’activació del mecanisme habitual de tancament anticipat per garantir una gestió eficient dels fons públics i evitar que les demandes quedin sense resposta.
Una de les claus per accelerar la valoració de les peticions va ser la plataforma digital implantada l’any passat, que va permetre tramitar i revisar gairebé la meitat de les sol·licituds rebudes en un període curt. Aquesta eina va ser fonamental per millorar la celeritat i l’eficiència administrativa en un context de creixent demanda.
El Govern va anunciar que, un cop es resolguin totes les sol·licituds pendents i s’atorguin els ajuts corresponents, es podria considerar una reobertura del programa si queden fons disponibles per atorgar. A més, les peticions que no hagin pogut ser ateses, però compleixin tots els requisits documentals, segons el que estableix el Codi de l’Administració, podrien ser recuperades en una convocatòria extraordinària que es portaria a terme el 2026.