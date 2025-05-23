Andorra Business
Premi per a l'Andorra Sports Innovation Hub pel lideratge en innovació
La iniciativa va ser reconeguda a la gala del GSIC
L'Andorra Sports Innovation Hub ha estat premiat pel lideratge en innovació empresarial en esports d'hivern i de muntanya en la gala del desè aniversari del Global Sports Innovation Center (GSIC) powered by Microsoft, que es va celebrar ahir a Madrid. La iniciativa està impulsada per Andorra Business, i per Andorra Recerca Innovació en els inicis, i té com a objectiu posicionar el sector de l'esport del Principat com "un ecosistema d'innovació i noves tecnologies en esports de muntanya i d'hivern, i ciclisme", segons destaca l'entitat.
El guardó va ser recollit pel secretari d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, i forma part de la desena de premis especials que el GSIC dona "a iniciatives de referència internacional que han marcat la seva primera dècada d'impacte en l'esport, la tecnologia i l'emprenedoria", assenyala Andorra Business. Saura va ressaltar que el premi "és un reconeixement a la visió de país que tenim des d’Andorra: ser un referent d’innovació en entorns singulars com el nostre, on l’esport i la tecnologia s’uneixen per generar coneixement i oportunitats".