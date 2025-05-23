EDUCACIÓ
Mig miler d’infants combaten estereotips de la ciència a l’UdA
La Universitat d’Andorra (UdA) va celebrar ahir el VIII Congrés de ciència de la Universitat dels Infants, una iniciativa pensada per potenciar l’interès de les noves generacions per la ciència. L’esdeveniment, que va tenir lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, va comptar amb la participació de 450 infants de deu i onze anys provinents dels diversos sistemes educatius, que van presentar un total de catorze projectes científics.
En un format que simula un congrés científic, cada grup va mostrar els seus experiments davant de la resta d’infants, sobre temes tan diversos com els sentits, el cos humà, els estats de la matèria, la resistència de les ampolles de plàstic, la flotabilitat, l’equilibri, la profunditat de la Terra o l’energia hidroelèctrica. La il·lusió de presentar els seus projectes en públic va ser màxima, ja que hi havien estat treballant des de principi de curs.
La jornada va ser inaugurada pel rector de l’UdA, Juli Minoves, i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, que van aprofitar l’oportunitat per ressaltar la importància de la ciència a l’hora d’ajudar a entendre el món i a saber què és veritat i què no, i van animar els infants a ser curiosos i a no tenir por de preguntar i de provar coses noves.
Els infants van ser guiats en tot moment per estudiants de ciències de l’educació de l’UdA, que també van ser els encarregats de conduir l’acte. I és que la Universitat dels Infants és una iniciativa de l’escola d’educació de la Universitat d’Andorra, que té com a missió promoure l’interès per la ciència i la recerca entre els escolars, tot superant les barreres i els estereotips sobre la inaccessibilitat del saber científic.