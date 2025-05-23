REPORTATGE
L’estafa del local irregular
Un empresari constructor, reconegut al Principat, va vendre un local amb irregularitats a un mecànic que volia emmagatzemar-hi els vehicles pendents de reparar. L’espai disposava d’una porta il·legal amb accés obert a un terreny veí que n’impedia la compravenda. La víctima, però, que s’excusa de no haver sigut coneixedora d’aquest fet fins més endavant, va cometre l’error d’efectuar el pagament de la compra a l’empresari per un import de 115.000 euros abans de signar els papers que n’especificarien el canvi de nom. En el moment que es van dirigir al notari per poder realitzar l’escriptura de propietat, la víctima va ser conscient que havia estat enganyada i estafada, per un conegut seu amb qui ja havia fet negocis anteriorment (la casa on viu actualment la víctima li hauria venut l’empresari constructor).
La porta il·legal donava al terreny veí del local
Els fets, que van succeir el 2014, segueixen presents en l’actualitat judicial més de deu anys després. L’empresari constructor va ser condemnat el mes de març passat pel Tribunal de Corts a indemnitzar la víctima amb 121.000 euros en un termini màxim de quatre anys, per un delicte major d’estafa de 6.000 euros. En cas de no efectuar el pagament, el condemnat hauria de complir una pena de tres anys de presó.
Durant la jornada d’ahir, el cas va arribar al Tribunal Superior de Justícia per mitjà d’un recurs d’apel·lació presentat per la defensa del condemnat, qui va expressar que la víctima era coneixedora d’aquestes irregularitats i que, per tant, en cap cas va ser enganyada ni estafada. En contrapartida, tant la Fiscalia com l’acusació particular van expressar que la sentència és “ajustada al dret i fomentada”, ja que en cas que la víctima hagués estat informada d’aquestes irregularitats no hauria comprat el local.