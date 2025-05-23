Afers Exteriors
El Govern obre la porta al reconeixement de Palestina si ajuda a la pau
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha recordat que Andorra defensa la solució dels dos estats
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha obert la porta al reconeixement de Palestina si l’acció pot ajudar a assolir la pau. Ho ha fet a pregunta del president del PS, Pere Baró, després de presentar l’activitat anual del ministeri que Tor encapçala.
Tor ha recordat que Andorra defensa la solució dels dos estats. Tot i això, ha puntualitzat que aquesta posició no implica, de moment, el reconeixement formal de Palestina com a estat, però que la posició no és definitiva i podria veure’s influenciada segons el que passi el mes vinent. “Alguns països ja l’han reconegut i ara és possible que un nou grup d’estats ho faci, entre els quals França. Hi ha una reunió prevista a l’ONU a mitjans de juny que pot aportar elements nous perquè el Govern iniciï una reflexió sobre aquest reconeixement”, ha explicat.
La ministra ha deixat clar que, ara per ara, aquesta és només una hipòtesi i que la decisió dependrà de si el reconeixement pot contribuir realment a la pau a la regió. “Fins fa poc no vèiem clar que fos el moment de fer aquest pas, ja que no hi ha una autoritat palestina clara ni uns territoris ben definits per culpa del conflicte. Però si el reconeixement pot ajudar a assolir un alto al foc i una pau justa i duradora, ens ho podríem plantejar”, ha dit.
“De moment no ens ho plantegem, però deixem la porta oberta, esperant els esdeveniments que puguin sorgir a Nova York el mes que ve”, ha conclòs Tor.