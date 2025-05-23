CONSELL GENERAL
Un error deixa 107 jubilats sense cobrar el que els tocaria
L’aplicació de la revaloració de les pensions prevista en el pressupost d’aquest any ha deixat 107 pensionistes sense percebre els imports que els correspondrien, a causa d’un error d’interpretació d’una disposició dissenyada per evitar disfuncions en les prestacions situades als llindars entre trams d’increment.
L'executiu treballa per solucionar el problema
El pressupost establia una pujada progressiva de les pensions, que anava des del doble de l’IPC per a les més baixes, fins a cap augment per a les que triplicaven el salari mínim. Per evitar perjudicis en els casos que es trobessin just a la frontera entre trams, el Govern va aprovar una mesura específica, que la CASS hauria interpretat de manera incorrecta. Aquesta errada ha provocat les 107 incidències que l’executiu ja està treballant per solucionar-les.