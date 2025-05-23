URBANISME
Els propietaris de terres posen en dubte el POUP d’Ordino
Duró considera que alguns afectats podrien dur el comú a la Batllia i que aquest procés dona inseguretat jurídica als propietaris
L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) tractarà en l’assemblea general que se celebrarà el 27 de maig al centre cultural de la Llacuna, a Andorra la Vella, les al·legacions que han presentat els propietaris al pla d’urbanisme d’Ordino (POUP). El president, Josep Duró, va respondre que “és molt possible” que alguns d’aquests propietaris no arribin a un acord amb el comú i vagin a la Batllia perquè consideren injustes les polítiques del pla.
“Tothom creu que el POUP ha de ser diferent, però no portat a l’extrem”, va dir Duró, que va posar com a exemples que “hi ha petits propietaris que tenen parcel·les de 1.000 o 1.500 metres quadrats, i que amb la nova planificació només poden construir si arriben als 2.500 metres o si s’entenen amb altres propietaris per unir parcel·les, i és molt complicat”. “En alguns casos s’ha declarat una zona com a edificable, però amb la condició que només es pugui edificar un 15% del terreny”, considerant que “aquest procés dona inseguretat jurídica als propietaris”.
“Tothom creu que el POUP ha de ser diferent, però no portat a l’extrem”
L’APTA també va expressar la seva preocupació perquè cap de les seves propostes es van afegir a la Llei òmnibus. El secretari, Jordi Cerqueda, va mostrar la decepció perquè no s’hagin escoltat les seves peticions. “Nosaltres podem proposar, podem argumentar, però al final és el Govern el que ha de decidir cap a on tirar”, va afegir Cerqueda, que entén que “cadascú fa la seva feina”, que no són els únics actors econòmics i que “han preferit escoltar altres associacions per a la modificació de la llei”.
“Podem proposar, però ha de ser el Govern qui ha de decidir cap a on tirar”
Més enllà dels aspectes negatius, Duró va dir que al llarg de l’exercici van fer unes 30 trobades oficials amb les institucions polítiques i econòmiques, com ara els grups polítics, la Cambra de Comerç i la CEA. “Comencem a tenir un diàleg amb les institucions i pensem que és una fórmula positiva per a les dues parts”, va dir el president, que va insistir que continuaran “picant pedra per fer-nos escoltar”.