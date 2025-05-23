CONSELL GENERAL
Dues sancions per no retolar i no oferir la carta en català
Els comerços són els primers multats per incomplir la Llei del català
El Govern ha aplicat les primeres dues sancions per incomplir la Llei del català. Les multes les han patit dos comerços de la restauració per no tenir la retolació i la carta en català. L’executiu ha obert 30 expedients des de l’entrada en vigor de la Llei del català, segons va explicar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, que va respondre a les preguntes formulades pel president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, sobre les mesures per reforçar la identitat andorrana. Molné va contestar davant l’absència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.
“S’estan complint els terminis amb la Llei del català”
Molné va afegir que les polítiques per promoure l’ús del català també abracen els cursos presencials, recursos per a l’autoaprenentatge gratuïts a l’abast de tothom i formacions específiques per a empreses o propostes en línia. La ministra també va destacar el programa de parelles lingüístiques, que enguany ha assolit 155 parelles, superant les 129 registrades l’any passat.
Escalé també va denunciar els retards en el desplegament de la Llei de l’ús del català, que dictava que durant els primers sis mesos s’havien de formar el consell nacional i una junta de coordinació per assegurar el compliment del text. La titular de Justícia i Interior va rebatre el líder de l’oposició apuntant que “s’estan complint els terminis de la llei”, que el consell nacional es reunirà el 2 de juny i que la junta de coordinació va celebrar una sessió la setmana passada.