Successos
Detingut un home per robar un mòbil d'alta gamma
Els fets es van produir el passat mes de març a un centre comercial d'Andorra la Vella
Un home, de 76 anys, va ser detingut dimecres al matí per robar un mòbil d'alta gamma a un centre comercial d'Andorra la Vella. Els fets van tenir lloc el passat mes de març i l'establiment va interposar una denúncia contra el lladre. A partir d'aquí, els agents de policia van iniciar una investigació, que va acabar amb l'arrest de l'home a Sant Julià de Lòria. Segons fonts policials, el preu del dispositiu, ja recuperat, supera els 1.100 euros. L'home està acusat d'un presumpte delicte contra el patrimoni.