VISITA DEL MINISTRE AL PARC NATURAL DE SOMIEDO
Casal afirma a Astúries que “l’os ha tornat a Andorra per quedar-s’hi”
Vol una convivència equilibrada entre la fauna salvatge i les activitats humanes
El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, assegura que “l’os ha tornat a Andorra per quedar-s’hi” i que el país ha de “treballar per conservar-lo”. Així ho va expressar en declaracions al diari asturià La Nueva España durant la seva visita aquesta setmana al parc natural de Somiedo, a Astúries. Acompanyat de la directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, el director del cos de banders, Ferran Teixidó, i diversos tècnics, Casal va participar en una sèrie de trobades per conèixer de prop el model de gestió de l’os bru i la seva convivència amb el sector ramader i el turisme.
L'any passat es van detectar una desena d'ossos al Principat
El ministre va destacar la feina feta a Somiedo i va posar en relleu que “a Astúries s’han fet les coses molt bé”. Segons va explicar, l’objectiu d’aquesta visita és “preparar-se per garantir una convivència equilibrada entre la fauna salvatge i les activitats humanes”. Casal va remarcar la necessitat de tenir en compte la població local i el sector agroramader, ja que considera que són “claus per mantenir en bones condicions el medi ambient”.
La delegació andorrana va mantenir reunions institucionals amb l’alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, i amb responsables del govern asturià. També es va entrevistar amb l’alcalde de Villablino, Mario Rivas, de Castella i Lleó, per conèixer altres models de gestió territorial relacionats amb la presència de l’os.
En l’àmbit tècnic, van compartir experiències amb Guillermo Palomero, president de la Fundación Oso Pardo, entitat referent en la conservació i el monitoratge científic de l’espècie. La fundació va explicar les metodologies aplicades per compatibilitzar la presència de l’os bru amb l’activitat ramadera i va destacar la importància de la gestió social per a la protecció efectiva de l’espècie.
L’any passat es van albirar deu exemplars d’os bru al territori del Principat, una xifra que contrasta amb els més de cent individus registrats als Pirineus. Tot i això, Casal va afirmar que “és poc en comparació amb Astúries, però molt per a nosaltres”, i va afegir que “volem que aquesta xifra augmenti d’una manera adequada i convivint amb els ramaders”.