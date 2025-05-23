FINANCES

El banc alemany visita el Govern per presentar possibles vies de cooperació

Redacció

Una delegació del Deutsche Bundesbank visita el Govern en el marc d’un projecte de cooperació amb petits estats europeus com San Marino o el Vaticà. La delegació del Deutsche Bundesbank ha mantingut reunions bilaterals amb representants del ministeri de Finances, encapçalats per la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana; del ministeri d’Afers Exteriors i de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), en què s’han presentat possibles vies de cooperació, com ara intercanvis formatius o l’intercanvi de bones pràctiques entre els òrgans supervisors.

