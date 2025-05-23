Seguretat
Un turista insulta els policies en controlar-lo perquè no volia marxar d'un hotel al Pas
L'home va intentar agredir els agents quan van intervenir
La Policia va detenir dimarts passat un home de 57 anys, no resident al país, com a presumpte autor de delictes contra l’honor i contra la funció pública. L’individu es va atrinxerar a l’habitació d’un hotel del Pas de la Casa després de negar-se a pagar l’estada i abandonar l’establiment.
El personal de l’hotel va alertar les autoritats davant la negativa de l’hoste a saldar el deute i a desallotjar voluntàriament l’habitació. Davant aquesta situació, va ser necessària la intervenció d’una patrulla per procedir desallotjar-lo. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, l’home va reaccionar de manera agressiva, proferint insults contra els policies i intentant agredir-los físicament.