Andorra Digital i Mastercard impulsen nous sistemes de pagament
S’han tractat diferents línies de col·laboració a destacar l’impuls del comerç electrònic al país
Andorra Digital, amb el suport de Mastercard, ha organitzat una sessió de treball amb una trentena de representants dels àmbits públic, bancari i comercial per analitzar la implantació de nous sistemes de pagament digitals a Andorra.
L’objectiu ha estat explorar solucions que aportin eficiència, estalvi de costos i valor afegit tant per als usuaris finals com per a empreses i institucions. Durant la trobada s’han presentat dues propostes destacades: els pagaments cross-border, que agilitzen les transferències internacionals, i la solució Pay&Collect, orientada a facilitar els processos de cobrament i ingressos, especialment útil per a les administracions públiques.
Entre els participants hi havia el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell; la secretària d’Estat d’Afers Financers, Lorena Jordana; el director d’Andorra Digital, David Vicente; i el responsable de l’AID, David Peralta. També hi han assistit representants de l’AFA, l’ABA, entitats bancàries, Andorra Business, la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial Andorrana i l’Empresa Familiar Andorrana.
Les solucions presentades també permetran obtenir dades sobre el comportament de compra dels turistes, afavorint polítiques turístiques més eficients. Aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia del país per impulsar la digitalització i la col·laboració amb socis tecnològics internacionals com Mastercard.