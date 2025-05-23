Successos
Accident entre un bus de línia i un cotxe
La topada s'ha produït a la rotonda d'Andorra la Vella
Un autobús de transport urbà i un cotxe han topat a primera hora del matí a la cruïlla entre l'avinguda Meritxell i el carrer Prat de la Creu a la zona de la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella. L'accident s'ha produït quan el bus feia el gir per incorporar-se a Prat de la Creu. El sinistre ha provocat danys materials i complicacions de trànsit.
Un altre incident a la xarxa viària ha fet intervenir als efectius dels cos de bombers. Els agents han hagut de netejar la zona de la rotonda de Govern per un vessament de carburant.