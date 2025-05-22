Estadística
La xifra de visitants augmenta un 1% a l'abril
El nombre de turistes ha pujat un 2,6%, mentre que els excursionistes han disminuït un 0,1%
El nombre de visitants que ha arribat al Principat durant el mes d'abril presenta un lleuger augment de l'1% respecte al mateix període de l'any passat. Segons les dades publicades pel departament d'Estadística, un total de 644.829 persones han entrat al país, de les quals 299.016 són excursionistes i 345.813 són turistes. Aquestes dades mostren un augment del 2,6% dels segons, mentre que els primers disminueixen lleugerament en 0,1 punts. Els visitant francesos i els d'altres procedències presenten una variació negativa del -5,1% u el -8,1%, respectivament. Els espanyols són els únics que presenten un augment, del 25,2%.
La pernoctació mitjana registra nivells similars que durant l'abril de 2024, amb 2,5 nits, 0,2 punts per sobre. Els visitants d'altres procedències són els que més nits passen al Principat, amb una mitjana de 2,7, mentre que espanyols i francesos es queden 2,5 i 2,4 nits, respectivament. El 82,6% ha optat per allotjar-se en hotels, aparthotels o apartaments turístics.
Els visitants que venen en família presenten una major variació positiva, amb un augment del 7,4%, passant del 38% al 46% del total. Els que venen en parella han baixat en 4,7 punts (32%) i els que venen amb amics, han descendit un 2,6% (13%). Els que venen sols i altres es mantenen en nivells similars (8% i 1%, respectivament). El motiu principal de les visites continuen sent les compres (58,3%), seguit de la natura (12,1%).
Augment de l'entrada de vehicles per la frontera
L'augment de l'entrada de visitants ve acompanyada de l'increment d'e l'entrada de vehicles per la frontera, en especial la hispanoandorrana. En total han entrat al país 322.257 vehicles, xifra que suposa una pujada del 7,5%, respecte al mateix període de l'any anterior. Pel que fa a la frontera amb Franca, presenta un lleuger descens del 0,9%, mentre que la frontera del riu Runer registra un augment de l'11,6%.
L'informe d'estadística assenyala que en els darrers dotze mesos han entrat un total de 4.285.084 vehicles, dada que representa una variació positiva de l'1,4, respecte al mateix període de l'any anterior, en què van entrar 4.226.848.