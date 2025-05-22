Associacions
Trobada sobre les polítiques d'inclusió per a persones amb transtorns d'autisme
L'associació Autea ha organitzat una trobada de treball amb representants de l'administració andorrana en el marc del projecte Interreg Poctefa TEA Pir, que reuneix iniciatives públiques i privades de l’àmbit del trastorn de l’espectre de l’autisme dins de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). La trobada ha servit per "compartir les polítiques d'inclusió de persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) que s'apliquen al país, així com els programes i serveis impulsats per la pròpia associació", indica Autea. El col·lectiu explica que Interreg Poctefa TEA Pir és un projecte d'experimentació, aprenentatge i transferència de nous models d'atenció a persones amb autisme per a construir una nova estratègia d'acció política i social en el territori Poctefa que millori la qualitat de vida de les persones.
La presidenta de Autea, Maite Benítez, i la ministra de Salut, Helena Mas, han donat la benvinguda al grup de treball format per representants d'associacions i institucions especialitzades en autisme d'Aragó, Catalunya, Nova Aquitània i Occitània (França). Durant la primera jornada, responsables dels ministeris de Salut, Afers Socials, Educació, Ocupació i de l'àrea de Polítiques d'Igualtat han presentat les principals iniciatives que es desenvolupen a Andorra en matèria de TEA i han respost a les preguntes plantejades pels membres del grup Poctefa TEA PIR. I també hi han participat la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i ha estat tancada pel raonador del ciutadà, Xavier Cañada.
La segona jornada ha tingut representants del SAAS. La doctora Maria Giró, responsable clínica de l'àrea infantojuvenil de salut Mental del SAAS, i la psicòloga especialitzada en TEA Sílvia Pascal, han detallat els recursos disponibles al país per a l'atenció a persones amb TEA i les seves famílies. La coordinadora del programa Joves en Inclusió de la Fundació Privada Tutelar d'Andorra, Marta Escabrós, al costat de la tècnica del programa, Lydia Martinez, han presentat els objectius i metodologia d'aquest projecte dirigit a joves amb TEA que requereixen suports mitjans o alts.
El grup també ha conegut el projecte d’accessibilitat universal desenvolupat al centre comercial Leclerc, que Autea qualifica com "un referent al país". La seva impulsora, Melani Cachafeiro, ha explicat el desenvolupament del projecte, que va comptar amb la col·laboració de diverses associacions vinculades a la discapacitat, entre les que està Autea.
La trobada ha acabat amb la participació de la vicepresidenta d'Autea, Inés Martí, i la directora tècnica, Carolina Pastor, l'associació ha presentat el seu funcionament i els programes i serveis que ofereix a les persones amb TEA i les seves famílies a Andorra, complementant així la labor de l'administració pública, segons informa en un comunicat.
Interreg Poctefa TEA Pir treballa des de fa tres anys en un projecte "per respondre a una necessitat de recerca, elaboració i anàlisi de les noves respostes a necessitats de persones amb autisme, mitjançant la creació d'equips de recerca, programes pilot i d'experimentació transfronterers", explica Autea. La iniciativa inclou Andorra, Aragó, Catalunya, Nova Aquitània, Occitània i País Basc.