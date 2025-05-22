Estadística
El valor de les importacions puja un 1% al febrer
Les exportacions cauen un 1,8%
El valor de les importacions, en termes generals, i en el mes de febrer del 2025 en particular, ha pujat un 1%, respecte a l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Si es comparen amb el mes de gener, el valor de les adquisicions segueix amb la mateixa tendència a l'alça i augmenta un 2,6%. En el mateix període, el valor de les exportacions ha registrat una caiguda de l'1,8%, en relació amb el 2024. Si es compara amb el mes anterior, experimenta un lleuger increment del 0,2%.
En termes interanuals, i tenint en compte els grups d'utilització, el preu dels béns de consum ha crescut un 1,8%, els de béns de capital cau un 17,5% i el dels béns intermedis experimenta un augment del seu preu per unitat d'un 0,8%. La majoria de grups presenten variacions interanuals positives, en especial 'Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles), amb un 27%; 'Begudes i tabac', amb un 8,1%; i 'Productes alimentaris i animals vius', amb un 6,7%. Per contra, 'Combustibles, lubrificants minerals i productes similars, presenta una caiguda del 8,2%.