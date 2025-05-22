CONSELL DE MINISTRES
La policia detecta tretze il·legals en els 384 controls que s’han fet el 2025
El 2024 es van sancionar 49 empreses amb empleats sense permisos d’immigració
El departament de policia ha constatat 13 immigrants irregulars al Principat durant el 2025. Aquesta xifra la va fer pública la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que va exercir com a portaveu del Govern en la roda de premsa posterior al consell de ministres, celebrada ahir a la tarda. La dada representa el 3,3% dels 384 controls que s’han realitzat al llarg d’aquests darrers cinc mesos.
Partint d’aquesta xifra oficial facilitada pel cos policial, la ministra Marsol va expressar la dificultat de credibilitat envers el miler de persones amb nacionalitat peruana en situació d’il·legalitat al país que va anunciar el president del col·lectiu de peruans. “Veiem difícil aquesta xifra, no sabem d’on surt”, va afirmar Marsol. En aquesta línia, la ministra va assegurar que “hi ha casos, però tenint en compte que el nombre de peruans són 1.000 i escaig”, va considerar “agosarat” el suposat nombre de peruans il·legals: “No sabem en què es basa.”
Com a mesura per combatre aquestes irregularitats “es van fent controls i obrir els expedients que pertoquen”, segons va afirmar la ministra Marsol. Aquestes sancions també s’apliquen a les empreses que tenen contractats els treballadors en qüestió. Pel que fa a l’any passat, van ser fins a 49 empreses les multades per disposar de treballadors sense haver passat els permisos d’immigració requerits al país. Marsol va explicar que quan es constata que un estranger està il·legalment al país disposa d’un termini per regularitzar la situació i si no ho fa ha de marxar d’Andorra, segons estableix la Llei d’immigració.
Marsol va explicar, també, que ens trobem en un país turístic on hi ha dret d’estada de fins a noranta dies sense permís de residència i que, per tant, “el control no és fàcil”. La ministra va afegir que un altre fet habitual és que de vegades els immigrants no han regularitzat la residència perquè es tracta de períodes de gran afluència, com passa per a la temporada d’hivern amb l’arribada dels temporers, i quan són controlats estan pendents de tancar el contracte de treball i fer els tràmits a Immigració.
La ministra va aprofitar l’ocasió per especificar les xifres d’immigrants il·legals controlats en els darrers anys. El passat destaca per ser l’any amb més irregulars detectats dels darrers, amb fins a 82 immigrants il·legals. Anteriorment, les xifres es mantenen més constants, amb 39 el 2023, 38 el 2022 i 36 el 2021, amb una lleu caiguda respecte a l’any previ a la pandèmia, el 2019, en què van ser 49. D’aquesta manera, els 13 controlats durant el 2025 segueixen la línia dels detectats durant els anys precedents.
44 PERSONES SENSE PLAÇA A LA RESIDÈNCIES
A petició del ministeri d’Afers Socials, s’ha ampliat el nombre de places de 85 a 90 al centre Salita. En total, es disposa de 270 places concertades (90 a Salita, 116 a El Cedre, 47 a Sant Vicenç d’Enclar i quatre a Clara Rabassa), el 71% de les places existents, un total de 378, segons Marsol.
LICITACIÓ DE 30 HABITATGES DE LLOGUER A PREU ASSEQUIBLE
L’edifici disposarà d’una estructura modular de fusta i “garantirà la màxima eficiència energètica”, segons Marsol. Els diferents apartaments, repartits en sis plantes, tindran entre 35 i 82 metres quadrats i disposaran d’una, dues i tres habitacions.
Al baix del mateix edifici s’hi habilitarà un local per al comú de la capital, on es farà la casa pairal de Santa Coloma, que paga la corporació parroquial.
Marsol va destacar que aquest és el segon terreny de la capital on s’aixecaran pisos públics després de la cessió de la parcel·la de la Borda Nova el març del 2020, on es finalitzarà un bloc d’habitatges de lloguer assequible a final d’aquest any i s’iniciarà la construcció del segon immoble.
MÉS
- AMPLIACIÓ DE L’UDA. Aprovada la licitació dels treballs d’ampliació de la Universitat d’Andorra a l’antiga Fàbrica Reig, que està previst que entri en funcionament el curs 2027-2028.
- SUBVENCIONS D’IGUALTAT. Govern ha atorgat prop de 70.000 euros a empreses i associacions que promouen la igualtat de gènere aquest any.
- MILLORA DE CARRETERES. Govern invertirà més d’un milió d’euros en la millora de la CG-1 a l’altura d’Aixovall, a la via que connecta Anyós i Beixalís, a la CG-3 del Serrat al pont del Castellar, i a la carretera de Montaup.