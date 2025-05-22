CONSELL GENERAL
La població en situació de precarietat severa disminueix un 2% el 2024
Marsol ha avançat dades de l'estudi del cost de la vida del 2024 al consell general
La ministra d'Economia, Habitatge i Treball, Conxita Marsol, ha defensat avui al Consell General que “la desigualtat està disminuint” a Andorra, aportant dades actualitzades del cost de la vida del 2024 que apunten a una millora en els indicadors socials i econòmics. Ho ha fet en resposta a la pregunta expressada pel conseller socialdemòcrata Pere Baró, que ha advertit que el país s’està apropant “a una factura social” pels problemes acumulats de salaris, pensions i habitatge.
Segons Marsol, els principals indicadors d’equitat han millorat segons es després de l'estudi del cost de la vida. L’índex de Gini i l’indicador S80/20 —que mesuren la desigualtat— han registrat una evolució positiva: el 20% de la població amb rendes més baixes ha vist incrementar els seus ingressos un 0,5%, mentre que els del 20% amb més ingressos han disminuït. En paral·lel, el 60% restant ha experimentat un augment mitjà del 8,2%.
També ha destacat que la privació material severa ha passat del 7,3% al 5%, i que la sobrecàrrega de costos d’habitatge —llars que destinen més del 40% dels ingressos a pagar el lloguer— s’ha reduït del 10% al 9,4%. “La gent guanya més diners i la desigualtat decreix”, ha afirmat, subratllant que els ingressos de les persones en risc de pobresa han passat de 9.000 euros el 2023 a 14.000 aquest 2024.
Tot i aquestes xifres, Pere Baró ha lamentat que “un 31% de la població encara té dificultats per arribar a final de mes”, segons les dades del 2023, i ha acusat Demòcrates de deixar “una Andorra sense horitzó”.
Marsol ha replicat que els indicadors “són objectius i elaborats per Estadística”, i ha defensat l’actuació del Govern en matèria d’habitatge, amb una inversió anual de 12 milions i el desenvolupament d’un parc públic de 500 habitatges. També ha destacat que el salari mitjà ha augmentat un 24% els darrers anys, mentre que el cost de la vida ho ha fet un 17%, i que el salari mínim interprofessional ha crescut el doble que l’IPC.
Sobre la descongelació dels lloguers prevista per al 2027, Marsol ha admès que “cal fer més”, però ha assegurat que el Govern ja treballa en noves mesures, com la incorporació al mercat de pisos buits mitjançant la llei òmnibus. També ha informat que s’estan reunint amb la plataforma de l’habitatge i associacions de propietaris per trobar una sortida consensuada.
La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha afegit que una part de la solució hauria de passar per facilitar l’accés a la propietat i ha apuntat a la possibilitat de parlar amb els bancs per oferir hipoteques més llargues i quotes més baixes per als joves. Marsol ha confirmat que es treballa en un programa d’aval modificat, amb suport públic als interessos, i que el projecte es podria presentar aviat. Segons ha explicat la titular d'Habitatge, alguns bancs estarien interessats en hipoteques de fins a 75 anys.