Obert el concurs per redactar el Pla director de la Roureda de la Margineda

​El document haurà d'establir la metodologia d'intervenció del jaciment

Imatge dels terrenys de la Roureda de la MarginedaFernando Galindo

Andorra la Vella

El departament de Patrimoni Cultural ha convocat un concurs públic per adjudicar, a una empresa especialitzada, la redacció del Pla director del jaciment de la Roureda de la Margineda. La zona arqueològica està declarada Bé d'Interès Cultural i forma part de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO, sota el projecte 'Els testimonis materials de la construcció de l'Estat dels Pirineus: el Coprincipat d'Andorra'.

El Pla haurà d'establir la metodologia d'intervenció del jaciment, definir les estratègies de posada en valor i comunicació, i proposar un model de gestió integral. Es tracta d'un document que marcarà les línies d'actuació per als pròxims quinze anus. El termini per presentar les propostes finalitza l'11 de juliol a les 14 hores.

