Seguretat
Mobilització policial i talls de trànsit pels Jocs dels Petits Estats
Tots els efectius disponibles de les diferents àrees i unitats de la policia es mobilitzaran durant els Jocs dels Petits Estats d'Europa Andorra 2025 per vetllar per la seguretat de les personalitats, delegacions i atletes i també de les persones que assisteixen a la inauguració, la cloenda i les competicions, segons anuncia avui el cos de seguretat. El dispositiu especial s'activarà entre el 26 i el 31 de maig a les diverses seus esportives i cobrirà també la cimera de caps d'Estat i de Govern dels petits països europeus i una cimera ministerial d'Esports.
El servei d'ordre assenyala que l'operativa policia s'ha coordinat amb el Comitè Olímpic Andorrà (COA), la resta d'institucions, organismes i serveis d'emergència implicats en l'esdeveniment que aplegarà 1.600 esportistes i tècnics i més de 800 voluntaris.
La celebració d'Andorra 2025 comportarà restriccions de trànsit que començaran el dilluns 26 de maig amb la inauguració dels jocs amb un tall del carrer Prat de la Creu entre la rotonda de Govern i rotonda de Tobira, de la Baixada del Molí i del carrer Prada Motxilla de la capital des de la rotonda de Govern i fins a l'Estadi Nacional a partir de les 19.45 hores. El dispositiu serà similar al que es desenvolupa per als partits internacionals a l'Estadi Nacional, "però de major envergadura" per facilitar la parada dels autobusos dels esportistes, destaca la policia.
Tancament dimarts entre Ordino i el Serrat
El dimarts 27 es tallarà el trànsit per la contrarellotge de ciclisme a la General 3 entre Ordino i el Serrat de les 9.30 hores i fins a les 12 hores. El tancament de la circulació es farà en els dos sentits durant el pas dels corredors per Ordino, Sornàs, la Cortinada, Arans, Llorts, les Salines, el Serrat i fins l'arribada a Ordino en completar el recorregut.
La prova de ciclisme en ruta provocarà talls el dissabte 31 de maig entre Andorra la Vella i Escaldes entre les 9 hores i els 12.30 hores. L'afectació serà a la General 1 entre l'Estadi Joan Samarra i la rotonda del km0, també fins a la rotonda de la Margineda i a la General 2 des del km 0 fins a la rotonda del Madriu, segons detalla la policia. El servei d'ordre indica que hi haurà trams on es tallarà només un carril i d'altres amb tancament en els dos sentits.
El trànsit del carrer Prat Gran d'Escaldes estarà tallat tota la setmana per aparcar els vehicles dels esportistes que tinguin competició en aquest pavelló.
La celebració dels jocs tindrà afectació a més per al recorregut de les línies de transport públic. El dilluns 26 es modificaran rutes de les línies L2, L3, L4, L5, L6, LC, BN1, BN2 i BN3 per evitar el pas pel carrer Prat de la Creu. La prova ciclista de dissabte 31 de maig deixarà sense parada a l'Estadi Nacional a les línies L2, L3, L4 i L5 mentre es disputa i el servei s'interromprà en les línies circular i exprés. La policia assenyala que els viatgers de les línies internacionals baixaran al carrer de la Cúria i al carrer Prat de la Creu.