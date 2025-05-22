DADES DEL 2024
Les actuacions sanitàries suposen la meitat dels serveis dels bombers
El cos va registrar una caiguda d’intervencions del 14% en relació amb el 2023
El cos de bombers va efectuar 5.200 serveis operatius durant l’any passat, una disminució del 14% respecte a l’anterior, segons recull la memòria anual del departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. Les intervencions es van concentrar principalment en actuacions sanitàries i socials (2.514) i en accidents (1.296), que suposen gairebé tres de cada quatre actuacions.
Els serveis es van distribuir territorialment amb gran desigualtat: Andorra la Vella va acumular 1.754 actuacions, seguida d’Encamp (877) i Sant Julià de Lòria (609). En canvi, Ordino va ser la parròquia amb menys incidències, amb 295. Pel que fa a l’anàlisi per parcs, el central va ser el més actiu, amb 2.436 serveis, gairebé la meitat del total del país.
1.754
Els rescats de muntanya, una de les actuacions especialitzades més destacades, van augmentar lleugerament, amb 152 casos, un 2,7% més que el 2023. Els senderistes (59) i els esports d’aventura (38) van ser les situacions més comunes, tot i que també hi va haver set recerques de persones desaparegudes.
138
Pel que fa a la franja horària, la més activa va ser entre les onze i les dotze del migdia, mentre que dissabte va ser el dia amb més actuacions (782). El còmput general de serveis també inclou les 2.340 trucades derivades a altres serveis com la policia o el SUM. En total, el centre de control va gestionar 32.960 trucades durant l’any, amb una mitjana de 90 al dia.
1,4
Una de les novetats del 2024 va ser l’entrada en funcionament d’un nou programari, el Systam, que ha modificat la classificació de les tipologies d’intervenció. Això complica la comparació amb anys anteriors, especialment en categories com les assistències tècniques, que ara es divideixen en diverses subcategories.
Edat
Pel que fa a la plantilla, comptava a final d’any amb 138 persones, de les quals 121 formaven part activa del cos de bombers. La mitjana d’edat dels bombers se situava en els 47 anys, amb una concentració majoritària d’efectius en la franja entre 51 i 55 anys. El nombre de bombers per cada 1.000 habitants és d’1,4, una ràtio que es manté estable al país.
Els grups especialitzats –com el de rescat caní, el subaquàtic o el de desencadenament d’allaus– continuen sent un reforç clau dins el dispositiu operatiu. Paral·lelament, els perfils socials del cos també han crescut: el compte d’Instagram ha sumat un 11% més de seguidors i el del grup de rescat de muntanya, gairebé un 38%. El desplegament s’efectua mitjançant una xarxa de quatre parcs de bombers.