JA ES PERMET EN CASOS EXCEPCIONALS
L’arquebisbe de Mònaco critica amb duresa que es legalitzi l’avortament
El Consell Nacional aprova una reforma per permetre la interrupció de l’embaràs
L’arquebisbe de Mònaco, Dominique-Marie David, ha criticat contundentment la proposta de legalitzar l’avortament al Principat, qualificant-la com un “punt de no retorn” per a la societat monegasca. Segons informa el diari Le Figaro, el prelat adverteix que l’aprovació d’aquesta mesura trencaria amb un pilar fonamental del respecte a la vida.
Actualment, l’avortament només és legal a Mònaco en casos excepcionals: risc per a la vida de la mare, violació o anomalies greus del fetus. Tot i que el 2019 es va descriminalitzar la pràctica per a les dones que se sotmeten a una interrupció voluntària de l’embaràs, aquesta encara està prohibida per la legislació vigent en la majoria de situacions, i molts casos s’atén fora del país, principalment a França.
La reforma proposada al Consell Nacional de Mònaco té com a objectiu permetre la interrupció voluntària de l’embaràs fins a les 12 setmanes de gestació, sense necessitat de justificació mèdica. El projecte també preveu l’ampliació a 16 setmanes en casos de violació, l’establiment d’un període de reflexió obligatori de tres dies i la cobertura del procediment per part dels sistemes socials. Aquest text ha estat aprovat per unanimitat pels consellers nacionals i ara el govern té sis mesos per transformar-lo en projecte de llei.
El govern de Mònaco té sis mesos per elaborar un projecte de llei
L’arquebisbe ha insistit que aquesta reforma obre la porta a un canvi profund en la concepció del valor de la vida humana i ha fet una crida al diàleg i a la reflexió col·lectiva. Ha afirmat que aquesta decisió “compromet el futur” i modifica radicalment la identitat moral de Mònaco, afegint que les conseqüències socials podrien ser profundes i irreversibles.
La intervenció de l’Església s’ha produït en un context de canvi polític progressiu al Principat monegasc, on sectors liberals i conservadors debaten sobre drets reproductius i valors tradicionals. Tot i la posició ferma de l’arquebisbe, el debat ciutadà mostra una societat dividida, en què les generacions més joves tendeixen a defensar un marc legal més ampli i permissiu.
El prelat diu que modificaria la identitat moral del Principat
Des de l’oposició parlamentària, diversos representants han demanat prudència i han instat a escoltar totes les veus, incloent-hi les de les dones afectades per la prohibició actual. D’altra banda, organitzacions feministes locals han celebrat el pas fet pel Consell Nacional, tot remarcant que Mònaco es trobava entre els últims països d’Europa sense accés lliure a l’avortament.
Aquesta situació deixa el Principat monegasc en un moment clau per a la seva evolució legislativa i ètica. L’equilibri entre la tradició i els drets moderns serà objecte d’un intens debat polític i social durant els pròxims mesos, mentre el text legal s’encamina cap a una possible aprovació definitiva.