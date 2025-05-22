Associació de Propietaris de Terres
Els propietaris es mostren prudentment satisfets pel diàleg amb les institucions
L'ens veu com va guanyant importància i mostra la seva decepció perquè cap de les seves propostes s'han inclòs en la llei Omnibus
L'Associació de Propietaris de Terres Andorranes ha fet balanç de l'exercici abans de l'assemblea general que se celebrarà el pròxim dimarts 27 de maig, al Centre Cultural de La Llacuna d'Andorra la Vella. El president de l'APTA, Josep Duró, ha explicat que des de fa un any que han fet trobades amb les classes econòmiques com la Cambra de Comerç i el CEA. En total, l'associació ha dut a terme unes 30 reunions durant tot l'any. Unes trobades que han qualificat de profitoses. El secretari, Jordi Cerqueda, ha manifestat que les institucions "han tingut en compte la nostra opinió"
Duró ha expressat la seva preocupació perquè cap de les propostes que l'associació va fer s'ha aprofitat per afegir-les a la llei Omnibus i ha mostrat la seva "decepció" perquè la classe política no hagi escoltat les seves peticions. També s'ha aprofitat per reclamar la modificació de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (LOGTU). "Cal retocar aquesta llei i que tingui una visió més global del país", ha assenyalat Cerqueda en una roda de premsa en què han subratllat que encara queda molta feina per fer pel en aspectes relacionats amb la propietat.