BOPA
Esgotats els 2 milions del programa Renova en dos mesos
El Govern ha rebut 180 sol·licituds i tanca cautelarment la convocatòria
El Govern ha tancat cautelarment la convocatòria del programa Renova 2025, destinat a la millora del parc immobiliari nacional, l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables, segons ha informat aquest matí amb la publicació d'un BOPA extra. L'executiu informa que s'han rebut 180 sol·licituds que sumen un import total de 2.150.293,81 euros, que superen la dotació pressupostada, fixada en 2 milions d'euros. Aquesta quantitat inclou les sol·licituds pendents del 2024.
Tot i el tancament cautelar del programa Renova 2025, el Govern informa que preveu la possibilitat que aquelles sol·licituds que "hagin completat totes les mancances documentals", i que no hagin pogut ser ateses, puguin ser represes en una convocatòria eventual l'any 2026.