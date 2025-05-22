Educació
El Govern obre la convocatòria d’ajuts a la recerca de temàtica andorrana
Enguany s'incorpora una modalitat específica per a investigadors amateurs, sense requisit de doctorat
El Govern ha obert la convocatòria dels ajuts destinats a impulsar la recerca sobre temàtiques andorranes. L’edició d’enguany, corresponent a l’any 2025, compta amb una dotació global de 40.000 euros que es distribuiran en quatre modalitats diferenciades.
Els ajuts cobreixen projectes de recerca bàsica o aplicada sobre la realitat andorrana, amb una subvenció de fins a 15.000 euros, així com recerques lingüístiques en català —amb especial atenció a l’antroponímia— a través de l’ajut Lídia Armengol Vila, dotat amb 10.000 euros. També es manté l’ajut Cebrià Baraut per a investigacions històriques basades en els fons de l’Arxiu Nacional d’Andorra, amb una dotació idèntica. Com a novetat destacada, s’incorpora enguany una modalitat específica per a investigadors amateurs, sense requisit de doctorat, que vulguin aportar coneixement rellevant per al país. Aquesta nova línia preveu una ajuda de 5.000 euros.