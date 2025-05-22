CONSELL GENERAL
Espot es queixa de la "competència deslleial" dels salaris dels comuns
El cap de Govern lamenta que els comuns poden arribar a pagar fins a un 20% més que l'administració general de l'estat per fer una feina similar
El cap de Govern, Xavier Espot, considera que la reforma de la llei de la funció pública que l'executiu està ultimant representa una oportunitat per abordar el que ha qualificat de "competència deslleial" en matèria salarial per part d’alguns comuns. Espot ha explicat que certes polítiques retributives impulsades per algunes corporacions comunals estan afavorint la fuga de personal cap a aquestes institucions, on poden arribar a oferir fins a un 20% més de sou per una feina similar, ha destacat Espot.
Durant el debat parlamentari, Espot ha fet una crida als consellers generals de Concòrdia perquè facin valer la seva influència en els comuns on governen i evitin perpetuar aquestes polítiques salarials diferenciades. La seva intervenció ha vingut arran de les preguntes formulades pel conseller Pol Bartolomé, interessat en l’estat actual de les negociacions sobre la revisió salarial dels funcionaris.
La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha detallat que l’executiu ja ha posat sobre la taula una proposta relativa a les noves taules salarials i al complement compensatori vinculat a la manca d’aplicació, durant anys, del Gada. La ministra ha afegit que l’objectiu és assentar unes bases sòlides per al nou model retributiu de l’administració pública.
Finalment, arran de la intervenció de Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, que ha acusat el Govern d’haver col·locat 224 interins a dit des de l’inici de legislatura, Espot ha defensat la legalitat de les contractacions puntuals sense oposició, emparades per la normativa vigent.