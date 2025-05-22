Sanitat
Encamp se suma al programa per millorar la salut de la gent gran
Laura Mas i Meritxell Cosan han signat el conveni del projecte que lidera el SAAS
La gent gran d'Encamp formarà part de la prova pilot destinada a detectar i prevenir la fragilitat en les persones majors de 65 anys que impulsa el SAAS, gràcies al conveni que han signat avui la cònsol major, Laura Mas, i la directora general de la parapública sanitària, Meritxell Cosan. La parròquia es converteix en la setena que entra al programa que des de fa quatre anys avalua la població del país. Les revisions a Encamp s'estan fent des del mes de març pel Servei d’Envelliment i Salut del SAAS amb el cribratge i l’avaluació de la població major de 65 anys per identificar situacions de fragilitat i poder oferir accions de prevenció personalitzades, indica el comú, afegint que al juny es preveu completar les valoracions de les persones encara no avaluades.
El comú recorda que el programa s’emmarca en el projecte APTITUDE POCTEFA, una iniciativa transpirinenca per "millorar la qualitat de vida de les persones grans i retardar els processos de fragilitat que poden conduir a la dependència". I destaca que les conclusions de l’estudi "permetran obtenir dades reals sobre l’estat físic, cognitiu i emocional de la població gran d’Encamp i identificar les persones en situació de risc, per tal de proposar accions específiques que ajudin a mantenir la seva autonomia i qualitat de vida".