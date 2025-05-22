Llengua
Dues sancions per incompliments de la Llei del català
El Govern ha obert 30 expedients des del canvi de normativa
El Govern ha imposat dues sancions i ha obert 30 expedients des de l'entrada en vigor de la Llei del català, segons ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, que ha respost les preguntes formulades pel president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, sobre les mesures per reforçar la identitat nacional davant l'absència de la titular de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. La ministra ha concretat que quan es rep una denúncia s'envia a Consum i que arran d'aquestes constatacions s'han incoat els expedients esmentats.
Molné ha volgut remarcar que les accions en defensa de la llengua nacional no només se centren en aquestes sancions sinó que des de Política Lingüística es treballa per oferir cursos, pel foment de l'autoaprenentatge, els mòduls per a empreses o l'oferta de formació virtual. També ha esmentat les parelles lingüístiques, que aquest any han batut un nou rècord amb 155 enfront de les 129 de l'any anterior.
La titular de Justícia i Interior ha negat les acusacions d'Escalé sobre l'incompliment dels terminis que fixava la llei per al desplegament de certes qüestions, com el consell nacional o la junta de coordinació. La ministra ha anunciat que el consell es reunirà el 2 de juny i la junta va celebrar una reunió la setmana passada.
El president del grup parlamentari de Concòrdia s'ha interessat també pels entorns de protecció o de certs edificis patrimonials i davant la demanda de concreció el cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat que si vol més informació hauria de demanar a la ministra, que ja va informar que no seria present en aquesta sessió i que es va oferir a fer una compareixença i ha recordat que es treballa en la modificació de la llei de patrimoni. També ha esmentat les actuacions a edificis com el Rosaleda, Ràdio Andorra o l'hotel Casamanya per posar-los en valor o la compra de Catsa juntament amb el comú de Sant Julià de Lòria.
La defensa de la identitat també ha fet intervenir la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, que ha denunciat una "immigració descontrolada" fent referència a les notícies que mil peruans estarien en situació irregular al país. Molné, com ja va fer la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, aquest dimecres, ho ha desmentit i ha manifestat que les dades del 2024 mostren que "no hi ha un augment desmesurat" i que a més s'estan "reforçant els mecanismes de control i sanció". En aquest sentit, ha esmentat les mesures incloses en la llei òmnibus i que amb l'acord d'associació permet mesures de control de l'ordre públic així com que el model d'immigració selectiva no es perd.