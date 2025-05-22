POLICIA
Disminueixen les sancions per consumir alcohol i drogues
Les sancions per incompliment de la Llei de seguretat pública van disminuir l’any passat. La policia va imposar un total de 447 sancions i va cobrar 50.480 euros, un 48,6 % menys que el 2023, quan es van imposar 870 multes i es van percebre 103.348 euros. Les dades obtingudes són les més baixes des del 2019, quan es van imposar 437 sancions i es van obtenir 82.020 euros. La xifra més elevada es va assolir el 2021, amb 234.270 euros per 991 infraccions.
La caiguda més significativa va ser en les sancions per consumir begudes alcohòliques en espais públics, que van baixar de 403 (2023) a 137 l’exercici passat. En segon lloc, apareixen les infraccions per consum o possessió de drogues al carrer, que van passar de 200 a 135. Les sancions motivades per pertorbar la tranquil·litat pública fent soroll van ser un total de 92, per les 124 del 2023. El cos va assenyalar que hi va haver 64 multes per escopir, orinar o defecar en espais urbans públics, que baixen respecte a les 115 de fa dos anys.
De les 137 sancions per consum d’alcohol, 133 van correspondre a majors d’edat, dels quals 58 eren residents i 75 visitants, i quatre van ser a residents menors d’edat. Les multes per posseir o consumir drogues al carrer van ser per a 126 majors d’edat, amb 75 residents i 51 no residents, i nou per a menors d’edat, residents al país.