El Deutsche Bundesbank estudia vies de cooperació tècnica amb Andorra
Una delegació de l'entitat ha mantingut reunions amb Finances i l'AFA
Una delegació del Deutsche Bundesbank ha visitat Andorra per conèixer la realitat financera d'Andorra i explorar vies de cooperació en l'àmbit tècnic, segons informa el Govern. La col·laboració es faria amb intercanvis formatius o l'intercanvi de bones pràctiques entre els òrgans supervisors i s'emmarca en un projecte de l'ens amb diversos petits estats europeus, com San Marino o el Vaticà, amb els quals ja ha mantingut contactes.
Els representants de l'entitat s'han reunit amb el ministeri de Finances, en una trobada encapçalada per la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, del ministeri d'Afers Exteriors i de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA). El Govern remarca que aquesta visita suposa "un pas endavant en l'enfortiment de les relacions entre les autoritats andorranes i el banc central d'Alemanya".