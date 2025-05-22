Educació
El congrés de ciència de la universitat dels infants aplega 450 escolars
Els infants han estat els protagonistes en la jornada organitzada per la Universitat d'Andorra per promoure l'interès per la ciència entre els escolars del país. La trobada ha aplegat 450 alumnes de 10-11 anys al Centre de Congressos d'Andorra la Vella on han presentat 14 projectes científics, segons informa l'entitat.
El VIII Congrès de la ciència de la Universitat dels infants s'ha desenvolupat com un congrès científic en el marc del qual els escolars han mostrat els experiments que han treballat des de principis de curs. La temàtica dels projectes ha tractat els sentits, el cos humà, els estats de la matèria, la resistència de les ampolles de plàstic, la flotabilitat, l'equilibri, la profunditat de la terra o l'energia hidroelèctrica.