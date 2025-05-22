POLÍTICA
Concòrdia té la porta oberta per entrar al pacte d’estat per l’acord amb la UE
Concòrdia té la porta oberta per entrar al pacte d’estat per l’acord amb la UE “demà, la setmana que ve o quan vulgui”. Així ho va expressar el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, després de la reunió que van celebrar ahir els membres del pacte.
La petició de Concòrdia consistia a incorporar-se al pacte per tractar específicament el reglament del referèndum. No obstant això, Riba va advertir que seria “atípic que algú vingués a discutir un punt i després marxés de la sala, perquè llavors tothom ho podria fer. Si hi ets, hi ets”, va remarcar. Així i tot, quan el text estigui estabilitzat, s’enviarà a tots els grups perquè puguin analitzar el contingut i presentar propostes.
Riba va avançar que el reglament del referèndum “està molt avançat” i que la feina podria estar enllestida “en una sessió o dues com a molt”. Quan estigui finalitzat, també es compartirà amb els diferents grups.