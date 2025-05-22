POLÍTICA

Concòrdia té la porta oberta per entrar al pacte d’estat per l’acord amb la UE

Reunió del pacte d'Estat per a l'Acord d'associacióSFGA/CEsteve

Concòrdia té la porta oberta per entrar al pacte d’estat per l’acord amb la UE “demà, la setmana que ve o quan vulgui”. Així ho va expressar el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, després de la reunió que van celebrar ahir els membres del pacte.

La petició de Concòrdia consistia a incorporar-se al pacte per tractar específicament el reglament del referèndum. No obstant això, Riba va advertir que seria “atípic que algú vingués a discutir un punt i després marxés de la sala, perquè llavors tothom ho podria fer. Si hi ets, hi ets”, va remarcar. Així i tot, quan el text estigui estabilitzat, s’enviarà a tots els grups perquè puguin analitzar el contingut i presentar propostes.

Riba va avançar que el reglament del referèndum “està molt avançat” i que la feina podria estar enllestida “en una sessió o dues com a molt”. Quan estigui finalitzat, també es compartirà amb els diferents grups.

