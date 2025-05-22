Medi Ambient
Casal es desplaça a Astúries per conèixer el seguiment de l'os bru
S'ha explorat la possibilitat d'una col·laboració entre territoris per compartir experiències
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s'ha desplaçat a Astúries per conèixer de primera mà el seguiment que fa el territori de l'os bru. L'han acompanyat el director del cos de banders, Ferran Teixidó, la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, i un equip del Departament del Medi Ambient i Sostenibilitat.
La delegació andorrana s'ha reunit amb l'alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, on han compartit diversos projectes de protecció de la biodiversitat i d'agricultura i ramaderia. A la reunió ha participat el director del Parc Natural de Somiedo, Luis Fernando Alonso, que ha exposat que el parc natural és una Reserva de la Biosfera reconegut per la UNESCO. Casal ha explicat que Govern vol protegir un 30% del territori abans de 2030 i s'ha explorat la possibilitat d'una col·laboració entre territoris per compartir experiències en aquest àmbit.
La delegació andorrana també ha visitat el president de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero, que ha explicat les metodologies per al monitoratge i la protecció de l'os bru en el seu territori. La visita també ha permès trobar-se amb els ramaders de la zona.